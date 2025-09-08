Trei bărbaţi din Dolj, arestaţi după ce au bătut agentul de pază al unei săli de jocuri de noroc

Trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 24 şi 48 de ani, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile după ce l-au bătut pe agentul de pază al unei săli de jocuri de noroc din Craiova, informează news.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, luni, că poliţiştii au fost sesizaţi, la sfârşitul săptămânii trecute, cu privire la faptul că în incina unei săli de jocuri de noroc, situată pe bulevardul Oltenia, din Craiova, are loc un conflict între agentul de pază şi mai mulţi bărbaţi.

Cei 3 agresori au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind arestaţi preventiv ulterior pentru 30 de zile

"La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii, în incinta locaţiei fiind găsit angajatul unei firme de pază, un bărbat în vârstă de 36 de ani, care le-a declarat faptul că ar fi fost agresat de alţi trei bărbaţi. Din cercetări s-a stabilit că în urma declanşării butonului de panică de către o angajată a societăţii, bărbatul de 36 de ani ar fi fost agresat fizic de un tânăr, de 24 de ani şi doi bărbaţi de 37 şi 48 de ani", au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Cei trei agresori au fost reţinuţi pentru 24 de ore, luni, fiind prezentaţi instanţei de judecată care a decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

