Trei minori sub 14 ani ar fi pus o dală de beton şi un capac de macaz pe calea ferată în Hunedoara

Trei copiii cu vârstele sub 14 ani ar fi autorii unui incident feroviar, care a avut loc în zona staţiei de cale ferată Petroşani. Sunt bănuiţi de poliţiştii de la Serviciul Judeţean de Poliţie Transporturi Hunedoara că ar fi amplasat o dală de beton pe mecanismul de rulare, dar şi un capac de la un macaz, care au fost lovite de un tren de marfă.

"Poliţiştii din cadrul Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Hunedoara au fost sesizaţi, la data de 9 august, cu privire la faptul că în zona staţiei CF Petroşani, persoane necunoscute ar fi amplasat o dală de beton pe mecanismul de rulare şi ar fi ridicat un capac de protecţie de la mecanismul de schimbare a unui macaz. Ulterior, obiectele respective ar fi fost lovite de un tren de marfă aparţinând unui operator feroviar", a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.

Trei minori sunt bănuiţi de comiterea faptei

În urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Hunedoara, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptei, fiind vorba despre trei minori.

Articolul continuă după reclamă

"Verificările au fost continuate în prezenţa reprezentanţilor legali, în cauză fiind aplicată sancţiune contravenţională în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice", arată sursa citată.

În vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii incidentului, cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru distrugerea sau semnalizarea falsă.

"CFR S.A. consideră inadmisibile astfel de acțiuni asupra infrastructurii feroviare. Amplasarea unor obiecte pe calea ferată și intervenția neautorizată asupra instalațiilor pot provoca accidente grave, pot avaria materialul rulant și infrastructura și pot pune în pericol direct siguranța circulației feroviare și a personalului. O placă de beton amplasată în gabaritul căii poate constitui un obstacol direct pentru circulația trenurilor și poate genera consecințe grave asupra materialului rulant și infrastructurii feroviare. Totodată, orice intervenție neautorizată asupra elementelor unui macaz sau ale dispozitivelor aferente poate afecta funcționarea acestora și, implicit, condițiile de siguranță în care se realizează circulația și manevra materialului rulant într-o stație. CFR S.A. reamintește că accesul neautorizat în zona infrastructurii feroviare, amplasarea de obiecte pe calea ferată și orice intervenție asupra instalațiilor și echipamentelor feroviare reprezintă comportamente extrem de periculoase, care pot genera incidente sau accidente cu urmări grave", potrivit unui comunicat de presă, Compania Națională de Căi Ferate "CFR" .