Peste 11 mii de copii s-au născut prematur în maternităţile din România, doar anul trecut. Iar numărul cazurilor de acest fel e în continuă creştere. Femeile aşteaptă tot mai mult până să devină mame, tot mai multe sarcini sunt obţinute prin inseminare artificială, iar complicaţiile care duc la naştere înainte de termen sunt tot mai frecvente. Pe 17 noiembrie, marcăm Ziua Mondială a prematurităţii. Vestea bună e că avem tot mai multe maternităţi unde unde aceşti copii au o şansă reală la viaţă. Cea proastă e că nu sunt suficiente.

Sute de mame fac naveta, săptămânal, în spitalele şi maternităţile din marile oraşe, ca să îşi vadă, preţ de câteva minute, bebeluşii internaţi acolo.

"Sper să nu treacă mai mult de două luni. Sper ca de sărbători să le am acasă. Dar Dumnezeu va decide lucrul ăsta", spune Elena, mamă.

Elena şi Silviu vin de două, trei ori pe săptămână de la Ploieşti la Spitalul Universitar din Bucureşti. Fac acest drum pentru a sta câteva zeci de minute alături de fetiţele lor gemene, născute prematur.

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"E puțin greu că nu le avem acasă şi stăm cu gândul la ele și ne rugăm la Dumnezeu în fiecare zi să se însănătoșească, să fie semne bune, vești bune de la medici. La naștere au avut 880 de grame și 860", povesteşte Silviu, tatăl fetiţelor.

Gemenele Eva Maria şi Andreea Maria au fost născute pe 29 octombrie. Deocamdată, părinţii nici nu le pot atinge.

"Mi-a fost destul de greu să le las aici, foarte greu și acum, să știu că nu sunt lângă ele, dar m-am întărit foarte mult și mă rog în fiecare zi pentru a le avea acasă. M-am rugat la Fecioara Maria să mi le dea și având problema că am născut prematur, am zis că doar cu mâinile ei pot să le iau sănătoase acasă și să fie bine", explică Elena, mama gemenelor.

Cel mai greu moment pentru o mamă, când este departe de copilul ei

Şi pentru Maria, cel mai greu moment este atunci când trebuie să plece din spital.

"Vin cu o bucurie maximă și aștept să treacă toată săptămâna, pentru că vin în weekend să o văd. Și aștept cu nerăbdare să vin în sâmbătă să pot să vin să o văd. Când plec e greu. Plec cu un gol în inimă", spune Maria, mamă.

1.385 de copii s-au născut anul acesta la Spitalul Universitar din Bucureşti, rata prematurilor fiind de aproape 14%. Sunt situaţii în care un bebeluş atât de mic are nevoie şi de şase luni de spitalizare.

"Vorbim de copii de 500 de grame, de copiii de 600 de grame. Pielea copilului nu păstrează căldura, nu are funcția de barieră împotriva agresiunilor microbiene, plămânul nu primește suficient aer, inimioara care bate slab, nu asigură o circulație a sângelui corespunzătoare în corp. Intestinul nu este nici el suficient format ca să digere laptele, astfel încât acest copil este total dependent de îngrijirile medicale", explică Adriana Dan, neonatolog SUUB.

Care sunt motivele pentru care se nasc tot mai mulţi copii înainte de termen

"Femeile își doresc să obțină un copil, fie la vârste foarte tinere și vorbim aici de creșterea incidenței de nașteri la adolescente, una din 10 sunt femei adolescente. De asemenea, dorința de a obține un copil la vârste înaintate, care înseamnă tehnici de reproducere umană asistată cu sarcini gemelare, sau organisme care la 37, 40, 45 de ani au alte boli asociate și dă riscul de a naște prematur al unui organism obținut artificial, una din 4-5 femei nu își monitorizează corect sarcina", spune Monica Cârstoiu, ginecolog SUUB.

În anul 2025 s-a înregistrat cel mai mic număr de nașteri din ultimii 100 de ani în România, iar tendința se menține și în 2026.