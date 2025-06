Culoarea produsului este un brun-roşcat, tot datorită malţului şi datorită tescovinei din coacăze care a mai întunescat puţin produsul nostru.

E reţeta celei mai noi beri fără alcool, create de studenţii Facultății de Agricultură din Iași, după luni întregi de cercetare și testare.

"Gustul este total diferit faţă de gustul berii, chiar dacă am fermentat propriu zis materia primă. Are un gust de băutură răcoritoare să îî spun aşa, mai ales că nu are conţinut de alcool", a declarat Tudor Plop - student.

Inspirația a venit de la cvass, o băutură populară în multe state din estul europei. Studenții ieșeni au reușit să adapteze rețeta și să o transforme într-o soluție sustenabilă. Băutura e realizată din materii prime care ar fi urmat să ajungă la gunoi.

"Pentru produs utilizăm malţ epuizat din industria berii, pâine din secară, o pudră obţinută din tescovină din fructe şi drojdie", a declarat Ionuţ Veleşcu - asistent universitare.

"Pe lângă reducerea risipei alimentare, vrem să reducem totodată şi emisiile de carbon care dăunează mediului înconjurător. Cu toţii ştim despre încălzirea globală", a declarat Răzvan Vasilache - student

Studenții își doresc ca, în viitor, băutura lor să ajungă pe rafturile magazinelor.

"Preţul final calculând materile prime folosite se învârte în jur de 6 lei. Un preţ care sperăm să fie acceptat de consumatorul care vrea să facă o schimbare în această direcţie", a declarat Robert Mandache - student.

Noua băutură spun inventatorii ei e benefică şi pentru sănătate, fiind bogată în antioxidanți. Un pahar de o sută de ml are 132 de calorii.

