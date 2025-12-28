Alimentele şi produsele pe care neurologii le evită pe cât posibil. Cum să îţi păstrezi creierul tânăr

Când ne gândim la îmbunătățirea sănătății creierului nostru, ne gândim adesea la activități care stimulează mintea, cum ar fi jocurile de cuvinte încrucișate, Sudoku sau altele. Dar o minte ascuțită implică mult mai mult decât jocuri pentru creier: obiceiurile zilnice joacă un rol important și în sănătatea creierului, începând cu dieta.

Deși este în regulă să consumi ocazional anumite alimente care nu sunt bune pentru creier, există alimente și băuturi populare pe care persoanele specializate în sănătatea creierului - cum ar fi neurologii și neurocercetătorii - fac tot posibilul să le evite, conform Huffington Post.

Iată şase dintre ele:

Pudră proteică

Ai obiceiul de a adăuga o lingură de pudră proteică în smoothie-ul tău zilnic? Poate vrei să te oprești sau, cel puțin, să verifici ingredientele. Deși pudra proteică este adesea comercializată ca o opțiune sănătoasă, cu conținut scăzut de calorii, pentru persoanele care încearcă să slăbească sau să mențină greutatea, multe dintre ele sunt pline de îndulcitori artificiali, potrivit neurocercetătoarei Friederike Fabritius.

"Acești aditivi sunt cei care mă fac să mă opresc când vine vorba de pudrele proteice, deoarece fac ravagii în microbiomul gastrointestinal", a spus Fabritius. "Un microbiom intern sănătos și robust este atât de important pentru o sănătate excelentă a creierului, deoarece majoritatea neurotransmițătorilor noștri sunt produși în intestin."

Băuturile carbogazoase

Neurologul Dr. Shaheen Lakhan spune că băutura spumoasă este pur și simplu dăunătoare creierului. "Băuturile carbogazoase sunt printre cele mai proaste alimente pentru sănătatea creierului din cauza concentrației mari de zaharuri simple, care dăunează vaselor de sânge care alimentează creierul", a spus el. "În timp, acest lucru privează creierul de combustibilii de care are nevoie pentru a funcționa, ducând la demență prematură și accidente vasculare cerebrale. În mod acut, zahărul provoacă, de asemenea, inflamații ale creierului, iritabilitate, dispoziție proastă și tulburări de somn."

În plus, suișurile și coborâșurile constante (proverbiala agitaţie provocată de zahăr) pot provoca, de asemenea, o stare de dependență cu pofte și sevraj - iar sucurile dietetice nu sunt mai bune. "Chiar și versiunile dietetice sau zero de sucuri carbogazoase au efecte negative, deoarece aditivii fără calorii stresează creierul și îl păcălesc să consume mai multe calorii și să poftească la zahăr adevărat", a spus el.

Margarina

Jos cu untul fals! Dr. Shae Datta, neurolog și co-director al Centrului Langone de la NYU, a spus că evită margarina pe cât posibil, deoarece aceasta conține grăsimi trans. (Deși trebuie menționat că există alternative la unt fără grăsimi trans, așa că uitați-vă cu atenție la lista de ingrediente.)

"Auzim adesea că grăsimile trans nu sunt bune pentru inimă și vasele de sânge. Același lucru este valabil și pentru vasele creierului", a spus ea. "Un studiu din revista Neurology a constatat că adulții în vârstă care aveau cele mai ridicate niveluri de acid elaidic (un tip comun de grăsime trans) în sânge erau mai predispuși să dezvolte demență. Este mai bine să rămâneți la uleiul de măsline și untul adevărat."

Bere

Poate doriți să renunțați la berea care vine la pachet cu grătarul din curte. "Berea este compusă în întregime din calorii goale, fără valoare nutritivă", a spus Dr. Byran Ho, neurolog și director al Programului de Tulburări de Mișcare de la Centrul Medical Tufts. "Alcoolul este o neurotoxină care poate afecta atât sistemul nervos central, cât și pe cel periferic, chiar dacă este consumat în cantități moderate."

Cafea decofeinizată

Dacă ești fan al cafelei decofeinizate, Sean Callan, neurocercetător și CEO al Ellipse Analytics, îți recomandă să renunți la această băutură fără substanțe chimice, cu excepția cazului în care ești sigur că procesul de decofeinizare este fără solvenți.

"Solvenții, substanțele chimice folosite pentru a elimina cofeina din cafea, sunt în general toxice pentru oameni", a spus el. "Mulți sunt asociați cu un risc crescut de cancer sau de leziuni neurologice, în special în doze mari sau repetate. Dincolo de acestea, se știe că solvenții precum clorura de metilen (un solvent utilizat în mod obișnuit în procesul de decofeinizare) traversează placenta, ceea ce înseamnă că femeile însărcinate riscă să-și expună copilul nenăscut la solvent."

Cartofi prăjiți

Iată o altă problemă: cartofii prăjiți sunt unul dintre principalele alimente pe care neurologul Dr. Pedram Navab le evită. "O dietă care include alimente grase, cum ar fi cartofii prăjiți, poate deteriora vasele de sânge care iriga creierul, provocând tulburări cognitive", a spus el. "Reduce integritatea barierei hematoencefalice (BHE) și duce la deteriorarea neuronală a hipocampului, o parte a creierului esențială pentru învățare și memorie."

Deși unele dintre aceste alimente pot fi mai ușor de eliminat - în cazul acesta, pudra proteică și cafeaua decofeinizată - altele pot fi puțin mai dificil de eliminat. Așadar, nu uitați să consumați cu moderație orice alimente și băuturi preferate care pot dăuna sănătății creierului și, atunci când este posibil, optați pentru o versiune mai sănătoasă a acestora.

