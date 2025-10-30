Trei tineri din Cluj, cu vârste între 19 și 25 de ani, au fost reținuți de polițiști după ce ar fi furat 60 de metri de cablu electric din cupru din curtea unei școli din municipiu. Prejudiciul depășește 12.000 de lei, potrivit Agerpres. Cei trei au fost prinși în cadrul unei razii de amploare organizate de polițiști și jandarmi în Cluj-Napoca.

Trei tineri din Cluj au furat 60 de metri de cablu electric din curtea unei şcoli. Au dat lovitura noaptea - Shutterstock | Ilustraţie

"Din primele verificări efectuate, a reieşit că persoanele în cauză ar fi pătruns în curtea unei şcoli gimnaziale din Cluj-Napoca, de unde ar fi sustras un tambur pe care se afla rulat aproximativ 60 de metri de cablu electric din cupru, prejudiciul cauzat fiind de peste 12.000 de lei. În urma cercetărilor efectuate şi a probatoriului administrat, poliţiştii au identificat persoanele în cauza ca fiind 3 tineri cu vârste cuprinse între 19 şi 25 de ani, pe numele acestora fiind emise 3 mandate de aducere. În urma activităţilor din această dimineaţă, 30 octombrie a.c., persoanele în cauză au fost depistate de către poliţişti, iar pe numele acestora au fost emise ordonanţe de reţinere, pentru 24 de ore, urmând a fi depuşi într-un Centru de Reţinere şi Arestare Preventivă. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, tragerii acestora la răspundere penală şi recuperării prejudiciului cauzat", se arată într-o informare transmisă de IPJ Cluj.

Razia a vizat și alte persoane urmărite de poliție

Potrivit sursei citate, depistarea celor trei tineri s-a făcut în cadrul unei razii de amploare care a avut loc joi, efectuată de poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, Poliţiei municipiului Cluj-Napoca, Serviciului de Investigaţii Criminale, Biroului Rutier şi Secţiei 2 Poliţie Rurală Apahida, sprijiniţi de luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi efective din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca şi lucrători din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală.

Articolul continuă după reclamă

"Această acţiune a avut ca scop principal depistarea persoanelor care se sustrag executării pedepselor, persoanelor urmărite în temeiul legii, precum şi pentru creşterea gradului de siguranţă publică şi combaterea infracţiunilor stradale. În urma acţiunii, au fost legitimate 450 de persoane, 5 mandate de aducere executate şi o persoană urmărită depistată. Totodată, în urma activităţilor desfăşurate au fost identificate mai multe bunuri, în valoare aproximativă de 10.000 de lei, provenite din săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat", mai arată sursa citată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰