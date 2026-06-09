Trei turişti străini, răniţi de urşi pe Transfăgărăşan. 8 oameni au fost atacaţi de la începutul anului

Trei turişti străini au fost răniţi de urs ieri pe Transfăgărăşan. Oamenii, veniţi să viziteze ţara noastră, au fost atraşi frumuseţea animalelor, fără să ia în calcul vreo secundă riscul la care se expun. Primele victime au fost doi soţi portughezi, care au vrut să se fotografieze cu sălbăticiunea. În fracţiune de secundă au fost atacaţi. La puţin timp după, o tânără de 18 ani a vrut să hrănească un urs, care instinctiv a rănit-o. Doar în această zonă, de la începutul anului, au fost înregistrate opt victime ale urşilor.

Transfăgărăşanul a devenit raidul urşilor. La fiecare pas, sălbăticiunile se apropie tot mai mult de oameni, iar numărul victimelor creşte exponenţial. Doar ieri, trei turişti străini au fost răniţi. Primele victime au fost doi soţi portughezi, aflaţi în vacanţă în România. Fascinaţi de animalele sălbatice au vrut o fotografie. Femeia a deschis geamul şi a scos capul pe geam, în timp ce bărbatul a vrut să imortalizeze imaginea. Într-o fracţiune de secundă, ursul a atacat-o. Disperat să-şi salveze soţia, partenerul a intervenit.

"Victimele, două dintre ele s-au deplasat singure cu maşina la Primiri Urgenţe la Curtea de Argeş, cea de-a doua maşină s-a oprit la fel, nu a sunat la 112, s-a oprit la o pensiune la cetate şi au cerut acolo ajutor", spune Mihai Coman, Ocolul Silvic Vidraru.

"În 2026, până la data prezentă, 8 persoane au ajuns muşcate de urs, doar astăzi (n.r. - ieri) au fost 3 pacienţi", spune Andreea Gheordunescu, manager al spitalului Curtea de Argeş.

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La puţin timp după atac, o tânără de 18 ani a fost şi ea rănită. Fata a încercat să hrănească un urs. Animalul a sărit spre ea, iar fata a fost dusă de prieteni la recepția unui hotel. Deși nu vorbea română sau engleză, angajații și-au dat seama imediat ce s-a întâmplat.

"Era foarte speriată, iniţial am crezut că îmi cere detalii de traseu, dar am văzut că nu se dă jos din maşină şi mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat şi am văzut că este rănită la picior", spune un angajat al hotelului.

"Noi am pus un gard electric aici, în fiecare seară vine la tomberoane, în altă seară a venit la uşă, deci practic nu avem ce să le facem"

Normal că ne e teamă că pot să intre şi peste noi în restaurant", povestesc martorii.

Pentru a preveni astfel de accidente, pe Transfăgărășan acționează patrule mixte formate din jandarmi și reprezentanți ai Ocolului Silvic.