Primăria Capitalei anunţă, marţi, că a udat şi pus îngrăşământ pe gazonul de pe Arena Naţională, pentru partidele de fotbal, acesta fiind acum pregătit pentru desfăşurarea primului meci al sezonului, între FCSB şi Petrolul Ploieşti, care se va desfăşura în 14 septembrie.

Gazonul de pe Arena Națională, pregătit pentru fotbal. FCSB – Petrolul, primul meci al sezonului - Facebook

De asemenea, echipa naţională va juca pe Arena Naţională cu Bosnia, în 28 septembrie, în Liga Naţiunilor, însă partida se va disputa fără spectatori.

"E gata! Aşa arată gazonul de pe Arena Naţională. L-am udat, am pus îngrăşământ, iar acum stadionul e pregătit pentru partidele de fotbal", anunţă, marţi, reprezentanţii Primăriei Naţionale, ataşând poze la postarea de pe pagina de Facebook a instituţiei.

Potrivit sursei citate, primul meci al sezonului are loc pe 14 septembrie, când se va disputa partida FCSB - Petrolul Ploieşti.

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Meciul FCSB - Petrolul contează pentru etapa a 9-a a Superligii şi se va disputa în 14 septembrie, de la ora 21.00. De asemenea, echipa naţională va juca pe Arena Naţională la 28 septembrie, cu Bosnia, în Liga Naţiunilor. Partida se va disputa fără spectatori.

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