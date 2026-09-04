Trotinetele electrice, blocate în parcurile din Bucureşti. Măsura impusă de Primăria Capitalei

Primăria Capitalei le-a cerut operatorilor care închiriază trotinete electrice să ia măsuri astfel încât acestea să nu mai poată fi folosite în parcuri.

Administrația locală reamintește că este interzisă circulația trotinetelor electrice în parcurile din București, dar și la evenimentele stradale.

"Am chemat la discuții principalii operatori de trotinete și polițiile locale de sector. Le-am cerut ca în toate parcurile, viteza trotinetelor electrice să fie redusă de la 5 km/h la 0 km/h. În trecut, dacă intrai cu ea în parc, automat viteza maximă pe care o puteai atinge scădea la 5 km/h. De acum, cei care merg pe trotinete electrice închiriate nu le vor mai putea folosi. Regula se va aplica și la evenimentele stradale cu public mare", informează PMB, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Răspunsul din partea celor de la Lime, Bolt și Splash a fost unul pozitiv, menționează PMB. Reprezentanții Lime au comunicat că aveau deja această restricție implementată în parcurile Herăstrău, Cișmigiu, Tineretului și Carol.

Articolul continuă după reclamă

"Trotinetele electrice sunt interzise în parcurile pe care le administrăm, încă din octombrie 2025. Sancțiunile ajung la 500 lei", se mai arată în postare.