Statul a avut la dispoziţie fonduri europene de 250 de milioane de euro ca să cumpere peste trei mii de microbuze şcoale electrice. În schimb, a achiziţionat doar o treime din vehicule. Şi acelea la suprapreţ. Firma care le-a livrat a câştigat licitaţiile în mai mult de jumătate de ţară şi le-a vândut cu preţuri diferite în funcţie de zonă, uneori duble. Ministerul Proiectelor Europene verifică acum întreaga afacere.

Afacerea a fost dezvăluită de investigaţia jurnalistă apărută pe site-ul Reporter de Iaşi. Potrivit acesteia, 60% dintre licitaţiile din ţară au fost câştigate de firma Aveuro, din Prahova. Patron este fiul Rodicăi Papuc, senatoare PNL şi una dintre apropiatele lui Iulian Dumitrescu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova acuzat de corupţie.

Conform investigaţiei, compania a livrat vehicule care au costat-o estimativ 100.000 de euro bucata la preţuri diferite, între 148.000 de euro în judeţul Braşov şi 262.000 de euro în Olt. Preşedintele Consiliului Judeţean Olt nu vede nimic greşit în asta.

Marius Oprescu, președinte CJ Olt: A câştigat preţul cel mai mic.

Reporter: Dacă era aşa rentabil, de ce nu au participat şi alţii la un preţ foarte mic? De ce celălalt care a ofertat a avut un preţ mai mare?

Marius Oprescu, președinte CJ Olt:Trebuie întrebată firma care a ofertat cum a putut să se încadreze într-un preţ acolo şi la noi în alt preţ.

Consiliul Judeţean Iaşi a cumpărat 26 de microbuze şcolare electrice cu peste 200.000 de euro bucata.

"Şi pe mine mă înfurie dacă este să mă gândesc la cât poate să ajungă să coste un microbuz în România. Ajungeam să avem microbuz electric la Dagâţa, în cazul nostru de 200 de mii de euro, dar ele să circule pe drumuri de pământ sau de piatră", spune Costel Alexe, preşedinte CJ Iaşi.

Diferenţele de preţ au fost însoţite, în unele cazuri, de alte deosebiri

Consiliu Judeţean Iaşi a ales să impună ca şi condiţii o lungime de cel mult 6,8 metri pentru microbuze. O singură firmă a putut să respecte această cerinţă, iar microbuzele primite acum de către primării au puţin peste 6,7 metri. Cu toate aceastea, în alte judeţe din ţară, alte consilii judeţene, au stabilit că pot să aibă microbuzele chiar şi 7,5 metri.

Firma din Prahova care a vândut microbuzele electrice şcolare a încasat peste 135 de milioane de euro din fonduri europene pentru livrările făcute.

Contactat de echipa Observator, patronul Vlad Papuc a oferit un comunicat de presă în care anunţă că a respectat legea şi economia de piaţă. Patronul a declarat, însă, pentru site-ul Reporter de Iaşi că "a fost un business foarte bun pentru noi. Doamne ajută! Că toată lumea are de câștigat. (...) Cu prețul, noi ne-am mulat și funcție de bugetul fiecăruia. Bine că s-au cheltuit banii."

Ministerul Educației anunţă că va analiza documentaţia şi va dispune măsurile care se impun, iar ministerul Proiectelor Europene va sesiza Parchetul European dacă va fi cazul.

