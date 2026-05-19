Video Turist bulgar, salvat cu elicopterul din Valea Caraimanului după ce a căzut 40 de metri într-o râpă

Un turist bulgar a fost salvat din Valea Caraimanului, după ce a alunecat pe o porțiune cu zăpadă și a căzut aproximativ 40 de metri într-o râpă.

Intervenția a fost făcută cu ajutorul unui elicopter SMURD, care a coborât un salvator montan direct la locul accidentului.Tânărul a fost recuperat cu succes, dar rănit grav, astfel că a fost transportat de urgență la spital.

Salvamontiștii spun că victima a avut noroc să se oprească înaintea unei sărituri de apoximativ 150 de metri. Alte patru persoane îl însoţeau pe bărbat, şi acestea fiind, în final, recuperate de pe munte și coborâte în siguranță. Salvamont atrage din nou atenția că traseele de abrupt din Bucegi sunt încă închise, iar grupul era echipat necorespunzător pentru condițiile din zonă.

bucegi munte valea caraimanului turist bulgar
