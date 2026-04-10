Salvamontiştii braşoveni au intervenit, vineri, pentru salvarea unui turist rămas blocat pe traseul Take Ionescu - Mălăieşti din Munţii Bucegi, din cauza avalanşelor scurse de pe versanţi.

Risc de avalanşă în Munţii Bucegi. Salvamontişii au intervenit pentru salvarea unui turist blocat pe traseu - Salvamont Brașov

"Din primele informaţii, acesta nu prezintă afecţiuni medicale, însă nu îşi mai poate continua deplasarea din cauza avalanşelor scurse recent în zonă. Salvatorii montani intervin pentru evacuarea în siguranţă a persoanei", informează Salvamont Braşov, potrivit Mediafax.

Persoana a fost ajutată să parcurgă zona dificilă în siguranță de un grup de turiști aflați în zonă. Aceștia au reușit să o ajute și să o conducă în siguranță la Cabana Mălăiești, unde se află acum în afara oricărui pericol.

Potrivit salvatorilor montani, în această perioadă, traseul Take Ionescu - Mălăieşti este închis din cauza riscului ridicat de avalanşă şi a avalanşelor scurse recent în zonă.

"Recomandăm tuturor turiştilor să respecte restricţiile şi să evite deplasarea pe traseele închise", a transmis sursa citată.

