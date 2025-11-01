Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Turist de 64 de ani, blocat pe versantul Albisoara Brânei, recuperat cu elicopterul de salvamontişti

Un turist în vârstă de 64 de ani care a rămas blocat pe un traseu de alpinism de dificultate medie a fost recuperat de salvamontişti cu ajutorul elicopterului.

de Redactia Observator

la 01.11.2025 , 12:10
Turist de 64 de ani, blocat pe versantul Albisoara Brânei, recuperat cu elicopterul de salvamontişti - Salvamont Prahova

”Misiune îndeplinită de echipajul elicopterului 336 de la POA Braşov şi Salvamont Prahova. Un bărbat în vârstă de 64 ani, a rămas blocat pe Albisoara Brânei, o zonă de abrupt, un traseu de alpinism de gradul 2A”, au transmis salvamontiştii din Prahova.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Intervenţia a avut loc vineri după-amiază, chiar înainte de căderea serii.

”Un salvator montan a fost troliat din elicopter şi l-a recuperat pe turistul aflat în dificultate, la limita de timp până la apusul soarelui, când elicopterul nu ar mai fi putut zbura”, au mai transmis salvamontinştii, distribuind imagini de la intervenţie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

salvamont munte turist
Înapoi la Homepage
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:„Nu-mi dădeau șanse la viață”
Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:„Nu-mi dădeau șanse la viață”
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
Comentarii


Întrebarea zilei
Săriţi peste micul dejun?
Observator » Evenimente » Turist de 64 de ani, blocat pe versantul Albisoara Brânei, recuperat cu elicopterul de salvamontişti