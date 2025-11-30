Turiștii aflați în această perioadă în județul Brașov sunt sfătuiți să evite traseele montane situate la altitudini de peste 1800 de metri, după ce ninsorile recente au depus un strat consistent de zăpadă, generând risc crescut de avalanșă. Condițiile meteorologice instabile pot transforma plimbările pe munte în situații periculoase, avertizează salvamontiștii.

Potrivit Serviciului Județean Salvamont Brașov, stratul de zăpadă proaspăt, combinat cu temperaturile în schimbare, amplifică pericolul alunecărilor de zăpadă pe creste și pe zonele expuse. În plus, vizibilitatea redusă și vântul puternic fac deplasarea dificilă și nesigură.

"Recomandăm insistent ca turiștii să nu pornească singuri pe munte și să țină cont de faptul că vremea în zona montană se poate modifica rapid, influențând semnificativ siguranța deplasării.", au transmis salvamontiştii din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov.

Echipament obligatoriu pentru orice traseu

Oficialii Salvamont Braşov reamintesc că deplasarea pe munte, indiferent de traseu sau altitudine, necesită un echipament complet pentru sezon: îmbrăcăminte adecvată, haine de schimb, hrană, băuturi calde, o sursă de lumină și baterie suplimentară pentru telefon.

