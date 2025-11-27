A cincea zi de căutări pentru tânărul dispărut în Munţii Bucegi. Elicopter Black Hawk, folosit în premieră

O amplă operațiune de salvare montană are loc în Munții Bucegi, în zona Țigănești, județul Brașov, pentru căutarea unui tânăr dispărut duminică seară. Miercuri, în cea de-a patra zi de căutări, echipele de intervenție au beneficiat de sprijinul unui elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI, utilizat pentru prima dată într-o astfel de misiune montană în România.

Într-un efort fără precedent, pentru prima dată într-o misiune de salvare montană a fost folosit un elicopter Black Hawk al IGAv - MAI, care a transportat și inserat rapid echipele de intervenție direct în zonele extrem de greu accesibile ale masivului. Aeronava a fost folosită pentru a insera rapid salvamontiști și jandarmi montani în zone greu accesibile, direct pe munte. Din momentul apelului de urgență, zeci de salvatori au fost mobilizați, cărora li s-au alăturat voluntari și jandarmi montani.

Operațiunea este sprijinită și de un elicopter SMURD, care a survolat zona, dar și de o echipă canină specializată în căutări. În plus, au fost utilizate mijloace tehnologice moderne, dronă cu cameră de termoviziune și dispozitiv RECCO pentru detectarea semnalelor reflectate de echipamentele montane.

Condițiile meteorologice dificile, terenul accidentat și riscul ridicat de avalanșe complică intervenția. Salvatorii au sondat mai multe zone cu acumulări mari de zăpadă și plăci instabile, ceea ce îngreunează accesul și crește riscul pentru echipele aflate pe teren.

Autoritățile fac apel la turiști să evite deplasările în zonele montane cu risc ridicat, pentru a preveni alte incidente.

Căutările continuă.

