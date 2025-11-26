Operațiunile de căutare din zona Țigănești, în Munții Bucegi, au continuat și astăzi pentru localizarea tânărului dispărut în cursul serii de duminică. Într-un efort fără precedent, pentru prima dată într-o misiune de salvare montană a fost folosit un elicopter Black Hawk al IGAv - MAI, care a transportat și inserat rapid echipele de intervenție direct în zonele extrem de greu accesibile ale masivului.

La acțiune au participat salvatori montani din formațiile Salvamont Brașov, Predeal, Râșnov, Victoria, Bran, Zărnești și Prahova, sprijiniți de jandarmi montani de la IJJ Brașov și de o echipă canină specializată din cadrul Salvamont Prahova. În ultimele trei zile, salvatorii au lucrat continuu, utilizând toate mijloacele tehnice disponibile: dispozitivul RECCO, capabil să detecteze echipamente reflectorizante sub zăpadă, și o dronă dotată cu cameră de termoviziune, menită să acopere sectoarele inaccesibile la sol.

Intervenția este puternic îngreunată de condițiile meteorologice nefavorabile și de terenul dificil. Echipele au efectuat sondări în mai multe puncte, însă stratul de zăpadă rămâne extrem de instabil, cu acumulări masive și plăci întinse care pot ceda în orice moment, punând în pericol salvatorii.

Până la această oră, nu au fost identificate elemente suplimentare care să conducă la localizarea persoanei dispărute. Misiunea continuă, însă ritmul intervențiilor depinde de evoluția vremii și de siguranța echipelor aflate în teren.

