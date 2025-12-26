Antena Meniu Search
Turiști din toate colţurile lumii petrec Crăciunul în Capitală, iar punctul de întâlnire e Centrul Vechi. În timp ce ei se bucură de gusturile româneşti, mulţi dintre noi s-au săturat de mâncărurile autohtone şi caută, chiar şi în ziua de Crăciun, preparatele tip fast-food. În singurul mall deschis ieri a fost aglomeraţie şi s-au făcut cumpărături fără pauză.

de Redactia Observator

la 26.12.2025 , 11:26

"Srećan Božić. Crăciun Fericit în limba sârbă. Din Peru până în Israel. Ori din Italia și până în Cipru. Așa afli că spiritul Crăciunului chiar există. E pe terasă, în centrul vechi din capitală, cu oameni pe care nu-i vei mai vedea niciodată, dar cu care, pentru o zi, ești familie. Nu contează cine ești, de unde vii sau ce limbă vorbești", a transmis Marko Pavlovici, reporter Observator.

De Crăciun, Capitala a fost plină de turiști curioși să descopere tradițiile românești.

"Vreau să gust mâncarea tradiţională din București. Cred că este foarte frumos. Obiceiurile oamenilor, și clădirile. Am ales Bucureștiul pentru că ne place, pot explica, această… emoție pe care oamenii o creează aici", a spus un turist italian.

"Este uimitor, decorațiunile, spiritul Crăciunului, totul este uimitor. Ninge, da, este pentru prima dată când vedem zăpadă în oraș, pentru că în Cipru avem zăpadă doar la munte", a spus un alt turist.

Singurul centru comercial din Capitală deschis şi în ziua de Crăciun a fost, în mod tradiţional, plin. Pentru unii a fost ocazia perfectă pentru alte cumpărături.

"Cine a venit la cumpărături de Crăciun a avut parte şi de o surpriză plăcută. La aproape fiecare magazin au găsit reduceri, iar acestea ajung şi până la 50%", a transmis Mădălina Chiţac, reporter Observator.

În zona de restaurante toată lumea a ales mâncarea de tip fast food. Iar cine a vrut să facă mișcare, și-a pus patinele în picioare.

De astăzi, magazinele se redeschid, însă vor avea program mai scurt. În weekend, va fi program normal.

