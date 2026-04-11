Românii au cam ezitat în acest an să plece în minivacanţă. Însă, cine a ajuns totuşi în pensiuni, se bucură acum de linişte, relaxare şi peisaje frumoase. Dar şi de mese întinse, cu bucate tradiţionale. Bucătarii pun la punct ultimele detalii pentru ospăţul din zilele următoare.

Gazdale din Runcu i-au primit deja pe turiştii veniţi să petreacă Paştele.

Au fost aşteptaţi cu mâncare tradiţională. Pe lângă preparatele tradiţionale precum ouăle roşii, pasca, cozonacul sau carnea de miel, de pe masa de Paşte nu vor lipsi nici pâinea făcută în casă sau păstrăvul prăjit.

Turiştii se pot relaxa în aer liber alături de familie sau prieteni.

Pentru cei care vor să aibă parte şi de alte activităţi, gazdele au pregătit plimbări cu ATV-ul sau cu trăsura.

Laura Ilioiu

