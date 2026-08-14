Salvamont Brașov a făcut noi precizări despre ultima discuție purtată cu tânărul britanic de 18 ani dispărut în Bucegi în noiembrie 2025. Salvatorii spun că acesta se afla pe traseul corect spre Cabana Mălăiești și că nu i-au recomandat în niciun moment să meargă către Refugiul Țigănești. Clarificările vin după ce, în Valea Ciubotea, a fost găsit trupul unei persoane care avea asupra sa documentele emise pe numele adolescentului.

Potrivit Salvamont, în ultima discuție telefonică tânărului i s-a recomandat să se întoarcă spre Cabana Mălăiești. Salvatorii spun că nu i-au indicat în niciun moment să se deplaseze către Refugiul Țigănești și că, pe baza coordonatelor disponibile, acesta se afla pe traseul corect spre Mălăiești.

Având în vedere informațiile comunicate la data de 14 august de Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, referitoare la descoperirea unei persoane decedate în zona Valea Ciubotea din Munții Bucegi, Serviciul Public Județean Salvamont Brașov face următoarele precizări:

"Salvatorii montani au fost solicitați ca resursă de sprijin pentru desfășurarea activităților în teren. În acest moment, acțiunea s-a încheiat, iar cercetările vor continua, sub coordonarea autorităților competente, pentru stabilirea cu certitudine a identității, a cauzei decesului și a împrejurărilor în care acesta s-a produs".

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Salvamont explică ce i-a transmis tânărului în ultima conversație

"Considerăm esențial ca orice concluzie referitoare la succesiunea evenimentelor să fie formulată numai după finalizarea verificărilor și a procedurilor medico-legale. Totodată, în contextul unor informații și interpretări apărute în spațiul public, considerăm necesară clarificarea modului în care s-a desfășurat ultima comunicare dintre tânăr și dispeceratul Salvamont în seara dispariției".

"Tânărului i-a fost recomandat să se întoarcă în direcția Cabanei Mălăiești, fără ca în vreun moment să îi fie indicată deplasarea către Refugiul Țigănești, iar la momentul ultimei discuții telefonice, succesiunea coordonatelor disponibile indica faptul că acesta se afla pe traseul turistic marcat cu bandă galbenă, în zona Lacului Țigănești, și se deplasa în direcția Cabanei Mălăiești.

Pe baza acestor coordonate, colegul nostru din dispecerat i-a confirmat că se afla pe traseul corect spre Cabana Mălăiești și i-a transmis inclusiv un track al traseului, pentru a-i facilita orientarea.

Ce s-a întâmplat ulterior acestei ultime comunicări nu poate fi stabilit, în acest moment. Din acest motiv, nu dorim să formulăm presupuneri cu privire la deplasarea ulterioară a tânărului sau la circumstanțele care au condus la producerea tragediei. Aceste aspecte urmează să fie clarificate de instituțiile competente, în cadrul cercetărilor aflate în desfășurare. Pe parcursul întregii perioade, cazul a rămas în atenția salvatorilor montani, fiind desfășurate în mod repetat activități de căutare și de verificare a unor noi zone, în funcție de condițiile din teren și de informațiile disponibile", a transmis Serviciul Public Județean Salvamont Brașov.

Tânărul se afla pe traseul corect

În seara dispariției, salvatorii montani au ajuns în aproximativ 40 de minute în zona indicată de coordonatele disponibile, fără ca tânărul să fie identificat, iar în ziua următoare a fost găsit un rucsac în apropierea primului set de coordonate. Căutările au continuat ulterior în mod repetat, inclusiv în afara traseelor turistice și în zona în care persoana a fost găsită ulterior, verificată inclusiv la 25 iunie și 1 august. În anumite sectoare se mențineau atunci acumulări de zăpadă, care împiedicau verificarea integrală a terenului, astfel încât nu poate fi exclusă posibilitatea ca persoana să se fi aflat într-o zonă acoperită de zăpadă.

"În aceste momente, gândurile noastre se îndreaptă în primul rând către familia și apropiații tânărului, cărora le transmitem sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune.

Din respect pentru familie și pentru cercetările aflate în desfășurare, considerăm că este important să existe prudență în formularea și distribuirea unor informații, interpretări sau concluzii care nu au fost confirmate de autoritățile competente", au declarat reprezentanţii Salvamont.

Adolescentul britanic era dat dispărut din 2025

Tânărul britanic de 18 ani a dispărut în Munții Bucegi în noiembrie 2025, în timp ce se afla într-o drumeție în România.

La 14 august 2026, în zona Valea Ciubotea a fost găsit trupul unei persoane aflate într-o stare avansată de degradare, asupra căreia se aflau documentele tânărului britanic. Identitatea urmează însă să fie stabilită oficial de medicii legiști.

După dispariție, Salvamont a organizat în mod repetat căutări, inclusiv în zona în care a fost găsit acum trupul, unele sectoare fiind acoperite de zăpadă.

Cercetările continuă pentru stabilirea identității persoanei, a cauzei decesului și a împrejurărilor tragediei.