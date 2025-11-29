Este weekendul în care se deschid și târgurile de Crăciun din Capitală. În Piața Constituției se află peste 100 de căsuțe pline cu bunătăți: de la celebrul vin fiert, la must cald, kürtőskalács, clătite, acadele și gogoși.

Vizitatorii se pot bucura și de mâncare tradițională, cu atât mai mult cu cât se apropie Ziua Națională a României. Oamenii fac ultimele pregătiri, totul e gata, dar mai sunt câteva mici chestiuni tehnice pentru ca, în această seară, să fie aprinse luminițele de sărbătoare. Tot în Piața Constituției, mai mulți artiști vor fi așteptați pe scenă pentru a încânta publicul.

Vizitatorii târgului de Crăciun se pot bucura și de o roată panoramică. Iar cei care vor dori să vină sâmbătă seară vor putea face o plimbare și vor putea vedea Bucureștiul de sus. Aceasta este amplasată în fața Palatului Parlamentului. Tot în apropiere se află și bradul de Crăciun, care va fi și el luminat.

Târgul din Piața Constituției, de anul acesta, costă cu jumătate mai mult față de anul trecut. Iar cei care au vrut să închirieze o căsuță au trebuit să scoată din buzunar de la 5.000 de lei în sus.

De altfel, aseară au fost deschise și târgurile de Crăciun din Sectorul 6, dar și cel din Sectorul 1, de la Romexpo. Iar serile trecute au fost deschise și târgurile de Crăciun din sectoarele 3 și 4.

