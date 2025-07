Cei doi se aflau în zona Portului Brăila, unde victima avea domiciliul. La un moment dat, după scandal, adolescentul l-a înjunghiat pe cumnatul său, iar apoi s-a făcut nevăzut. Cu ultimele puteri, acesta a cerut ajutorul unor trecători, care au sunat imediat la 112.

"Treceam cu maşina şi el era plin de sânge şi a strigat: Chemaţi salvarea!", spune un martor.

Medicii l-au găsit pe bărbat în stare gravă şi l-au transportat de urgenţă la spital, însă câteva la scurt timp a murit.

"Pacientul prezenta o plagă tăiată profundă, probabil penetrantă, în interfaţa hemitoracelui drept. Mai prezenta şi o hemoragie intensă. Un echipaj SAJ cu medic, în stop cardiorespirator, cu manevrele de resususcitare începute. Acestea au fost continuate în serviciul nostru la resuscitare, dar din păcate fără succes", spune Cristian Pricop, director medical interimat Spitalul de Urgenţă Brăila.

După fapta comisă, adolescentul s-a făcut nevăzut

Poliţiştii au discutat cu vecinii pentru a afla unde s-ar putea ascunde.

"Singur venea din colo, deci două, trei fete erau şi strigau, se certa cu ele. A apucat şi ne-a spus: M-au înţepat cumnaţii mei".

"Ei sunt mai certăreţi aşa, ce să zic? Eram in faţa la maşină şi poliţia. Atât am auzit ţipete, dar nu am văzut", spun martorii.

Toate echipajele din Brăila sunt acum pe urmele adolescentului.

