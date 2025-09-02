Antena Meniu Search
Video Un adolescent din Botoşani a ajuns la spital, după ce a intrat cu motocicleta într-o autoutilitară

Accident grav, ieri după-amiază, într-o localitate din judeţul Botoşani! Un adolescent de 17 ani, aflat pe motocicletă, a pierdut controlul motorului şi s-a izbit violent de o autoutilitară.

de Redactia Observator

la 02.09.2025 , 09:37

Tânărul a suferit mai multe răni și a avut nevoie imediată de îngrijiri medicale, fiind transportat la spital.

Pompierii au acționat rapid pentru a elimina riscul unui incendiu şi au deconectat bateriile celor două vehicule. 

