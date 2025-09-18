Au fost clipe de coşmar chiar în centrul Capitalei, după ce o femeie cu probleme psihice a dat foc apartamentului în care locuia. La doar câteva ore după ce pompierii au stins flăcările, incendiul a reizbucnit.

Pompierii duc o misiune extrem de dificilă, după ce flăcările au reizbucnit în apartament, în bucătăria locuinţei. Din primele informaţii, focul s-a reaprins în momentul în care angajaţii companiei de electricitate au pornit curentul şi astfel s-a produs un scurtcircuit.

A luat focul a doua oară

Patru pesoane din apartamentele învecinate au fost evacuate, iar mai multe autospeciale sunt şi acum la faţa locului. O persoană a fost transportată la spital, este vorba de proprietara locuinţei.

Vecinii spun că primul incendiu, care a izbucnit în jurul 23 ar fi fost pus de femeia care locuia singură şi care ar avea probleme psihice. În aceste momente se lucrează la evacuarea fumului dens din locuinţă şi de pe casa scării.

