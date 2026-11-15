Un copil aleargă prin apartament, câinele vecinului latră ore întregi, iar muzica de la etajul superior se aude până târziu în noapte. Sunt zgomote care fac parte din viața la bloc, dar care provoacă tot mai des conflicte între vecini. O postare devenită virală, în care un bărbat povestește că a chemat poliția din cauza plânsetelor unui bebeluş, a împărțit internetul în două tabere. În timp ce unii cer mai multă toleranță pentru familiile cu copii, alții spun că dreptul la liniște trebuie respectat de toți locatarii.

"Viața la bloc înseamnă pereți subțiri și vecini cu obiceiuri diferite.", spune un locatar.

"Sunt de părere că toată lumea trebuie să urmeze regulile și să nu deranjăm ceilalți vecini. Cine nu e părinte nu înțelege.", "E normal, toată lumea trebuie să facă copii, trebuie sa aibă animale, să facem și noi ceva în viață, nu să stăm să ne scoatem ochii unul altuia.", adaugă alţi locatari.

Legea stabilește intervale de liniște între orele 22:00 și 08:00, dar și la prânz, între 13:00 și 14:00. Există însă sancțiuni pentru gălăgie şi în afara acestor intervale. În cazul copiilor, plânsul firesc nu reprezintă automat contravenție. Autoritățile analizează situația concretă și natura zgomotului reclamat.

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"Legea sancționează tulburarea fără drept a liniștit locuitorii prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect, prin strigăte ori larmă.", explică Costin Goga, purtător de cuvânt al IGPR.

7 din 10 români spun că zgomotul excesiv este una dintre cele mai deranjante probleme între vecini.

"Aceste cazuri sunt izolate la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală, sector 3, iar atunci când avem astfel de sesizări. Dar cel care a sunat la poliție? Poate fi de asemenea și o situație în care persoana care a suna să fie sancționată în cazul în care nu... Se constată aceste aspecte, sunt repetitive, pentru că în general există o râcă la nivel intern de bloc. și atunci poate fi sancționată și persoana respectivă pentru alarmare nejustificată.", explică Gheorghe Zamfir, poliţist local.

Nu doar familiile cu copii ajung în centrul disputelor. Câinii care latră ore întregi, petrecerile, muzica dată tare sau renovările făcute la ore nepotrivite sunt alte motive pentru care vecinii ajung să ceară ajutorul autorităților.

"Ar putea să facă altceva decât să asculte câinii din bloc cum latră. Mai sunt și la noi, mai latră câinii. Sunt în grupul de locatari și scriu acolo, faceți ceva cu câinii? Dar sunt animale, până la urmă n-ai ce face.", explică o persoană.

"Simplul fapt că un câine latră nu constituie automat un motiv de sancționare a proprietarului în baza acestei legi.", adaugă Costin Goga.

În cazul unui câine care latră constant, intervenția unui medic veterinar poate ajuta la rezolvarea situației.

"Îi prescrie terapie comportamentală pe timpul dresajului și o medicație pentru anxietate. Sunt suplimente naturale în primă fază din plante, un fel de disponocal pentru animăluțe. Mai sunt și niște dispozitive sub formă de zgărzi.", adaugă Cristian, medic veterinar.

În rest, pentru diminuarea zgomotului, există și soluții simple: de la draperii groase și covoare, până la panourile acustice mobile care pot contribui la reducerea ecoului. Amenzile pentru tulburarea liniștii publice pot ajunge până la 2.000 de lei, în intervalele de linişte, în timp ce persoanele care alertează autoritățile fără un motiv întemeiat riscă sancțiuni de până la 500 de lei.