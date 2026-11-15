Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti informează că, pe timpul desfăşurării meciului de fotbal dintre România şi Polonia, de sâmbătă seară, de pe Arena Naţională, au fost înregistrate incidente între suporterii echipei oaspete şi forţele de ordine, la momentul defluirii acestora.

Tensiunile au fost generate de nemulţumirea suporterilor polonezi cu privire la timpul de aşteptare pentru părăsirea zonei stadionului. În acest context, unii dintre aceştia au folosit un extinctor şi au aruncat cu garduri metalice către efectivele de jandarmi.

Pentru gestionarea situaţiei şi protejarea persoanelor prezente, jandarmii au utilizat materialele din dotare, respectiv substanţe iritant-lacrimogene.

În urma incidentelor, 105 persoane, majoritatea suporteri polonezi, au fost conduse la secţiile de poliţie, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun.

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Între cele 105 persoane se aflau şi 5 români.

În urma verificărilor efectuate, situaţia măsurilor dispuse este următoarea:

- 74 de persoane sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 32 din Legea nr. 4/2004, constând în opunerea cu violenţă faţă de personalul de ordine şi siguranţă sau faţă de forţele de ordine ori împiedicarea acestora de a-şi exercita atribuţiile specifice în contextul desfăşurării unei competiţii sau al unui joc sportiv;

- O persoană este cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 37 alin. (2) din Legea nr. 126/1995, privind deţinerea şi folosirea fără drept a articolelor pirotehnice;

- 25 de persoane nu au făcut obiectul unor măsuri legale, în urma verificărilor efectuate.

Poliţiştii şi jandarmii continuă activităţile specifice pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-au produs incidentele şi pentru dispunerea măsurilor legale, după caz.

Reprezentativa României a învins, sâmbătă seară, pe Arena Naţională, selecţionata Poloniei, scor 2-1, în etapa a cincea a grupei B4 a Ligii Naţiunilor. Tricolorii şi-au luat astfel revanşa după înfrângerea cu 6-0 de la Varşovia, din octombrie. Sunt primele puncte obţinute de România în grupă şi primele pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecţioner.

Golurile au fost marcate de Cicâldău, în minutul 68 şi Dennis Man, în minutul 72, respectiv Benedyczak '82.

Tricolorii au deschis scorul prin Coman, în minutul 59, dar golul a fost anulat după consultarea VAR, pentru un fault la faza dinaintea golului.

În tribune au fost peste 45.000 de fani.