Nicuşor Dan, primit de Regele Cambodgiei. Preşedintele promovează candidatura lui Cioloş la şefia Francofoniei

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întâmpinat, duminică, de Regele Cambodgiei, în debutul celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei la care participă pentru a susţine şi promova candidatura lui Dacian Cioloş în funcţia de Secretar general al Francofoniei, pentru perioada 2027-2030.

"Am fost întâmpinat astăzi de Majestatea Sa Norodom Sihamoni, Regele Cambodgiei, în debutul celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei la care particip pentru a susţine şi promova candidatura lui Dacian Cioloş în funcţia de Secretar general al Francofoniei, pentru perioada 2027-2030", a scris preşedintele pe Facebook.

Potrivit acestuia, "candidatura pentru cea mai înaltă poziţie într-o organizaţie internaţională de anvergură este un câştig pentru ţara noastră, pentru că ne profilează pe scena mondială ca naţiune pregătită să-şi asume contribuţii tot mai consistente la marile proiecte internaţionale".

"Dacian Cioloş propune o viziune credibilă şi ambiţioasă pentru relansarea şi dezvoltarea comunităţii francofone, iar proiectul său ar permite României să-şi întărească influenţa în spaţiul francofon, să-şi consolideze relaţiile cu statele membre şi să obţină beneficii în mai multe domenii de interes", a transmis Nicuşor Dan.