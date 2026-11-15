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Nicuşor Dan, primit de Regele Cambodgiei. Preşedintele promovează candidatura lui Cioloş la şefia Francofoniei

- Profimedia
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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.11.2026, 11:40 | Modificat la 15.11.2026, 11:42

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întâmpinat, duminică, de Regele Cambodgiei, în debutul celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei la care participă pentru a susţine şi promova candidatura lui Dacian Cioloş în funcţia de Secretar general al Francofoniei, pentru perioada 2027-2030.

"Am fost întâmpinat astăzi de Majestatea Sa Norodom Sihamoni, Regele Cambodgiei, în debutul celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei la care particip pentru a susţine şi promova candidatura lui Dacian Cioloş în funcţia de Secretar general al Francofoniei, pentru perioada 2027-2030", a scris preşedintele pe Facebook.

Potrivit acestuia, "candidatura pentru cea mai înaltă poziţie într-o organizaţie internaţională de anvergură este un câştig pentru ţara noastră, pentru că ne profilează pe scena mondială ca naţiune pregătită să-şi asume contribuţii tot mai consistente la marile proiecte internaţionale".

"Dacian Cioloş propune o viziune credibilă şi ambiţioasă pentru relansarea şi dezvoltarea comunităţii francofone, iar proiectul său ar permite României să-şi întărească influenţa în spaţiul francofon, să-şi consolideze relaţiile cu statele membre şi să obţină beneficii în mai multe domenii de interes", a transmis Nicuşor Dan.

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Mihai Iorga
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