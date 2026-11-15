Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert pentru judeţul Tulcea, populaţia fiind avertizată asupra posibilităţii pătrunderii de drone în spaţiul aerian naţional.

Alarmă aeriană la graniţa cu Ucraina. Mesaj RO-Alert în Tulcea şi două F-16 ridicate de la Feteşti - arhiva MApN, Laurențiu Turoi

În cursul amiezii de astăzi, 15 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri nord-est de Valkove, Ucraina.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona nord si est a județului Tulcea, iar la ora 15:02 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

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O a treia navă comercială a fost lovită de o dronă, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropierea gurilor Dunării, incendiul declanşat la bord fiind stins de echipaj fără a se înregistra victime, a anunţat, duminică, Ministerul Apărării (MApN).

Anterior, sâmbătă seară, două nave s-au aflat în situaţii similare.

Ministrul Apărării, Radu Oprea, afirma că va aduce în discuţiile de la Bruxelles cu miniştrii omologi situaţia din Marea Neagră.

”Avem nevoie de solidaritatea aliaţilor manifestată prin patrularea cu avioane de observare, de echipamente pentru lupta antidronă”, arăta el.

”Aceste incidente sunt inacceptabile şi constituie o încălcare a dreptului internaţional. Ele reflectă deteriorarea situaţiei de securitate cauzată de războiul pe care Rusia îl poartă în prezent împotriva Ucrainei. Vom continua să luăm toate măsurile necesare, alături de aliaţii noştri, pentru a consolida securitatea în Marea Neagră”, a subliniat şi premierul Luca Niculescu.