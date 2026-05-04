Tânăr de 25 de ani din Suceava, electrocutat în timp ce curăţa o fântână
Un tânăr de 25 de ani și-a pierdut viața, sâmbătă seară, după ce s-a electrocutat în curtea unei locuințe din comuna Pătrăuți, județul Suceava.
Incidentul a avut loc în jurul orei 22:35, când o femeie a sunat la 112 și a anunțat că o persoană s-a electrocutat. La fața locului au intervenit de urgență polițiștii și echipajele medicale.
Din primele cercetări, s-a stabilit că tânărul se afla în curtea casei fratelui său, unde efectua lucrări de curățare a unei fântâni. În timp ce manevra un troliu electric folosit pentru coborârea unui dispozitiv în interior, acesta a atins șufa metalică a echipamentului, moment în care s-a produs un arc electric.
Victima a intrat în stop cardio-respirator, iar echipajele SMURD au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, medicii au fost nevoiți să declare decesul la ora 23:35.
Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Județean Suceava pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauza exactă a morții.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările sub coordonarea procurorilor, pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs tragedia.
