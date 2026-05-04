Tânăr de 25 de ani din Suceava, electrocutat în timp ce curăţa o fântână

Un tânăr de 25 de ani și-a pierdut viața, sâmbătă seară, după ce s-a electrocutat în curtea unei locuințe din comuna Pătrăuți, județul Suceava.

de Larisa Andreescu

la 04.05.2026 , 15:41
Incidentul a avut loc în jurul orei 22:35, când o femeie a sunat la 112 și a anunțat că o persoană s-a electrocutat. La fața locului au intervenit de urgență polițiștii și echipajele medicale.

Din primele cercetări, s-a stabilit că tânărul se afla în curtea casei fratelui său, unde efectua lucrări de curățare a unei fântâni. În timp ce manevra un troliu electric folosit pentru coborârea unui dispozitiv în interior, acesta a atins șufa metalică a echipamentului, moment în care s-a produs un arc electric.

Victima a intrat în stop cardio-respirator, iar echipajele SMURD au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, medicii au fost nevoiți să declare decesul la ora 23:35.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Județean Suceava pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauza exactă a morții.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările sub coordonarea procurorilor, pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

