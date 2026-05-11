O voce i-ar fi dat ordinul să ucidă. Asta le-a spus anchetatorilor individul de 30 de ani care a transformat casa unui pastor din Sălaj într-o scenă sângeroasă. A intrat în curte ca să ceară ajutor, dar când a fost refuzat, și-a ieșit din minți şi a atacat. Pastorul, în vârstă de 76 de ani, a scăpat cu viață doar pentru că soția și vecinii au sărit să îl salveze. Atacatorul a fost arestat.

"Am încercat să fug, spre casă, am strigat, m-a auzit soţia. M-a ajuns şi pe scări, cu uşa deschisă. S-a repezit asupra mea, m-a zgâriat aici, aici...Mi-a spus procurorul de caz că el i-a spus că a primit poruncă să vină să mă omoare", a declarat Grigore Talpoș, pastorul atacat.

Scena s-a petrecut chiar în casa pastorului Grigore Talpoș, liderul comunității penticostale din Sălaj. În plină zi, fără nicio reţinere, atacatorul a intrat în curtea bărbatului de 76 de ani. Pastorul îl mai ajutase și altădată. Acum i-a spus că trebuie să plece și l-a rugat să revină. A fost scânteia care a aprins furia agresorului de 30 de ani.

A atacat pentru că "i s-a poruncit"

"Zice, aş vrea să intrăm să discutăm. Eu i-am spus că îmi pare rău, trebuie să merg la slujbă. Ne vedem cu altă ocazie. Atunci el a sărit asupra mea", a mai spus Grigore Talpoș, pastorul atacat.

Soția pastorului a fugit din casă să îl salveze.

"Soțul era jos, atacatorul pe el. A strigat, am fugit din bucătărie. M-am aruncat pe atacator ca să îl pot elibera. A fost tânăr, puternic, M-a tras de păr şi m-a lovit aici", a declarat soția pastorului.

Norocul familiei a fost că vecinii au auzit țipetele.

"Era peste el, tot a încercat să îi dea pumni. A venit soţia domnului, a încercat să îl ridice. I-a dat şi ei un pumn. Apoi au venit vecinii şi a plecat", a declarat un martor.

După aproape 40 de minute de căutări, polițiștii l-au găsit și l-au încătușat pe suspect.

"A fost probabil prin biserici, pe unde am slujit. După discuţiile pe care le-am avut cu el, mi-am dat seama că are probleme psihice. Am încercat să îi dau nişte sfaturi. Avea nemulţumiri de biserică, de la locul de muncă. I se părea că peste tot a fost nedreptăţit. Am blocat telefonul să nu mă mai sune. Mă ameninţa. Se răzbună pe mine, asta îmi spunea", a mai declarat Grigore Talpoș, pastorul atacat.

Ieşiri violente dese

Pentru ca individiul era extrem de agitat si avea schimbări bruşte de comportament, anchetatorii vor cere si o expertiză psihiatrică. De asemenea, analizează inclusiv daca eră sub efectul unor substante interzise.

Familia tânărului recunoaşte că acesta avea ieşiri violente greu de stăpânit. Ar fi încercat să îşi atace chiar şi tatăl.

"A lucrat ca salahor, muncă grea, probabil din cauza oboselii să fi făcut vreo depresie. În toamnă a fost rău, mi-a aplicat o lopată într-o ceartă. Nu ştiu ce s-a întâmplat. I-am chemat salvarea în octombrie, noiembrie. Am rugat frumos să îl interneze să îi dea un tratament. Ne-au refuzat și salvarea și poliția", a declarat tatăl atacatorului.

Din fericire, acum, totul s-a încheiat cu răni superficiale. Dar ancheta merge mai departe, iar agresorul este cercetat pentru tentativă de omor.

