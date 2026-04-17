Incident grav la spitalul Pantelimon din Capitală. O conductă de oxigen a fost fisurată de un bărbat care a pus în pericol viața mai multor pacienți. Echipajele de intervenție au adus butelii și au remediat rapid problema, în timp ce polițiștii îl caută pe suspect.

Incidentul a avut loc aseară după ce un bărbat ar fi distrus o componentă a instalației de oxigen a spitalului și ar fi furat o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet al rezervorului. Suspectul ar fi reușit să intre în curtea unității spitalicești după ce ar fi sărit gardul.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri care au eliminat orice pericol, iar în același timp DSU pentru a preveni o situație critică a asigurat mai multe butelii de oxigen.

În acel moment în secția ATI se aflau 14 persoane care au fost oxigenate manual de către medici timp de mai multe ore, însă din fericire nici un pacient nu a fost afectat. Polițiști încearcă acum să-l identifice pe bărbat, iar ancheta este în dezvoltare.

Ce spune Poliţia

Poliţia Capitalei face cercetări după ce, joi seara, o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea Spitalului "Sf. Pantelimon" din Sectorul 2 al Capitalei.

"În jurul orei 19:30, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel la 112, de către reprezentanţii unei unităţi spitaliceşti din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unităţii. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă", a informat Poliţia Capitalei.

Conform unui comunicat de presă, la adresă s-au deplasat şi echipaje de pompieri, care au acţionat pentru închiderea robineţilor rezervorului, în vederea eliminării oricărui pericol.

"În urma activităţilor specifice desfăşurate, s-a stabilit că o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalaţiei şi ar fi sustras o ţeavă de aproximativ un metru, precum şi un robinet aferent rezervorului. În cauză, sunt desfăşurate activităţi pentru identificarea şi depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. Menţionăm că, în acest moment, activităţile sunt în dinamică", a precizat sursa citată.

Alexia Bucur

