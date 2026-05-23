O cursă a anduranţei, pe crestele Bucegilor, s-a transformat într-o luptă pentru supravieţuire. Mai mulţi participanţi la ultramaratonul Transilvania 100 au căzut pe traseul extrem din cauza gheţii şi a zăpezii. Au înfruntat un viscol năprasnic şi s-au ales cu hipotermie. 11 oameni s-au rănit, iar salvamontiştii au fost chemaţi să-i salveze de urgenţă. Pe cel mai grav dintre răniţi, căzut inconştient undeva pe traseu, salvatorii nu au reuşit să-l aducă la baza muntelui nici la această oră. Pericole au fost la tot pasul: un urs le-a tăiat calea salvatorilor.

Competiţia avea să se transforme rapid în coşmar pentru 11 dintre participanţii la ultramaraton. Cea mai dificilă cursă a început în curtea castelului Bran şi s-a întins pe 100 de kilometri, prin munţii Bucegi. Pentru participanţi, problemele au început aproape de Valea Ţigăneşti. "Destul de frig, vânt puternic şi zăpada care a pus dificultăţi alergătorilor, inclusiv mie. Dacă nu erai atent, puteai să aluneci, lucru care s-a şi întâmplat", a declarat Cristian Iordache, concurent.

"Cea mai dificilă zonă a fost aia spre Omu, coborârea doi kilometri, te afundai mult în zăpadă. În ultimii patru ani, cea mai mare zăpadă, da. Şi condiţii destul de grele, ceţă foarte densă", spune un alt concurent. Din cauza gheţii şi a zăpezii, mai mulţi concurenţi s-au dezechilibrat şi au alunecat. Trei dintre ei au fost recuperaţi de salvamontişti dintr-o râpă. Printre ei, şi o turistă venită din Polonia, special pentru competiţia pe cel mai dificil traseu. A căzut în gol aproape cinci sute de metri. 11 salvatori montani se ocupă ca pacienta de 34 de ani să ajungă în cel mai scurt timp în zona pârtiei Znoaga, de la Bran. Pacienta este conştientă, însă a suferit multiple traumatisem în timpul concursului de alergare şi trebuie să ajungă în cel mai scurt timp către echipajul de ambulanţă.

Pentru că rănile au fost destul de grave, femeia a fost transferată mai departe la spital cu un elicopter. "Cădere de la înălţime pe plan dur şi accidentat. Se pare că a avut noroc", a declarat Răzvan Edu, medic elicopter. Alţi opt alergători au fost recuperaţi de salvatori de pe traseu şi îngrijiţi la faţa locului. Deşi loviţi şi ei, alţi patru concurenţi au refuzat ajutorul medicilor şi au preferat să-şi continue cursa. Cu toate că accidentările s-au ţinut lanţ, competiţia la startul căreia se înscriseseră aproape 2500 de participanţi nu a fost oprită. Poliţiştii au deschis un dosar penal. Organizatorii competiţiei au refuzat să comenteze situaţia, deşi salvamontiştii le recomandaseră să amâne competiţia din cauza condiţiilor meteo dificile.

"Noi am dat sfaturi, dar atât am putut face, am dat sfaturi, dar daca nu s-a tinut cont de ele... S-a spus că e vreme rea. Noi încercăm să dăm sfaturi, să prevenim aceste accidente, dar nu ne ise de fiecare dată", a declarat Radu Bulgarea, Salvamont Braşov. În regulamentul concursului, organizatorul le pune în vedere, încă de la înscriere, participanţilor, că fiecare dintre ei îşi asumă orice posibile accidente în timpul cursei, ba chiar şi decesul. În timp ce salvamontiştii se străduiau să-i salveze pe răniţi iar maratoniştii îşi continuau cursa, un urs şi-a făcut apariţia pe traseu.

Pe 22 mai 2021, la o cursă de anduranţă montană organizată în provincia chineză Gansu, 21 de alergători și-au pierdut viața după ce au fost surprinși de frig extrem, grindină și vânt puternic, tot pe un traseu alpin de 100 de kilometri.

