Tânăr de 18 ani, găsit mort în Dunăre după ce ar fi ieşit să vadă răsăritul. Era în excursie cu colegii

Un tânăr de 18 ani, din Braşov, cazat la o pensiune din Dubova, a fost găsit mort în Dunăre. Tânărul era în excursie împreună cu colegii săi, însă vineri dimineaţă, aceştia au observat că băiatul lipseşte. Potrivit unor surse, tânărul ieşise pe pontonul pensiunii să vadă răsăritul şi nu a mai revenit în cameră. Poliţiştii din Mehedinţi au deschis o anchetă, scrie News.ro.

de Redactia Observator

la 22.05.2026 , 16:56
Imagine ilustrativă - Shutterstock
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi informează, vineri, că poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Mehedinţi au fost sesizaţi că un tânăr de 18 ani, din judeţul Braşov, ar fi părăsit voluntar o pensiune din localitatea Dubova, la care se afla cazat, şi nu a mai revenit.

"La faţa locului s-au deplasat, de îndată, efective mărite din cadrul IPJ Mehedinţi, IJJ Mehedinţi, STPF Mehedinţi şi ISU Mehedinţi care au efectuat căutări atât pe teren, cât şi pe fluviul Dunărea. Din nefericire, tânărul a fost găsit decedat în Dunăre", precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, trupul neînsufleţit al tânărului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Mehedinţi pentru necropsie şi stabilirea cauzelor decesului.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, mai arată IPJ Mehedinţi.

Conform unor surse citate de presa locală, tânărul ar fi ieşit pe ponton vineri dimineaţă ca să vadă răsăritul, însă nu a mai revenit în camera în care era cazat.

