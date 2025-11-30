Un bărbat de 41 de ani și-a pierdut viața după ce s-a răsturnat cu tractorul, în Drobeta
Tragedie pe DJ 671 E, în Dîlbocița. Un bărbat de 41 de ani și-a pierdut viața, după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat în curtea unui imobil nelocuit, anunță IPJ Mehedinți.
Duminică, în jurul orei 14:27, Poliția municipiului Drobeta-Turnu Severin a intervenit la un accident rutier petrecut pe DJ 671 E, în localitatea Dîlbocița.
Din primele cercetări, polițiștii rutieri au stabilit că un bărbat de 41 de ani, din comuna Ilovăț, conducea un tractor fără cabină spre Firizu și nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Tractorul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în curtea unui imobil nelocuit.
Din nefericire, conducătorul utilajului a decedat.
Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind în desfășurare.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰