Incident extrem de grav, marţi, în judeţul Iaşi. O intervenţie medicală s-a transformat în tragedie după ce un bărbat de 65 de ani a murit lovit de o ambulanţă care transporta un pacient.

Totul s-a întâmplat în momentul în care şoferul care a dat cu spatele nu l-a observat pe bărbat.

Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa.

"La data de 17.03.2026, în jurul orei 12.40, poliția a fost sesizată prin apel 112 despre faptul că un bărbat, de 50 de ani, din comuna Bălțați, în timp ce conducea o ambulanță pe un drum public din comuna Popești, la efectuarea manevrei de mers înapoi ar fi accidentat un bărbat, de 65 de ani, din localitate care s-ar fi deplasat pe partea carosabilă. În urma accidentului rutier a rezultat decesul pietonului, căruia i-au fost efectuate manevre de resuscitare la fața locului de echipajul medical prezent la fața locului. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ", a transmis Adina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Fetiţă de 3 ani, lovită de o maşină care dădea cu spatele

Un incident asemănător, însă cu final fericit, a avut loc şi în judeţul Vrancea. O fetiţă de 3 ani a fost rănită după ce, fără să se asigure, un şofer de 51 de ani a dat cu spatele şi a acroşat-o pe copilă.

Doar o minune a făcut ca cea mică să scape doar cu răni minore, însă a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Clara Mihociu

