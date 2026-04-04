Sute de motociclişti au traversat astăzi Bucureştiul într-o paradă a primăverii care anunţă începutul sezonului pe două roţi. După lunile de iarnă, motocicletele revin în trafic, iar odată cu ele şi riscul de accidente. Participanţii au vrut să transmită un mesaj simplu: şi şoferii, şi motocicliştii trebuie să circule cu mai multă atenţie.

Prima zi cu temperaturi de primăvară i-a adunat în centrul Capitalei pe pasionaţii motoarelor puternice într-o paradă denumită sugestiv "Siguranţă pe două roţi".

După lunile de iarnă, mulţi dintre motociclişti au ieşit acum pentru prima dată pe şosea. Spun că cel mai mare pericol nu este traficul, ci încrederea prea mare în ei. Pentru că aşa apar accidentele.

"Să avem grijă că skillurile şi abilităţile noastre sunt puţin ruginite şi atunci trebuie să o luăm uşor, treptat şi să nu ne grăbim, să ne năpustim. Să ne punem un pic frână asupra dorinţei de a merge şi de a ne plimba", a precizat Pavel Constantin, organizator "Siguranţă pe două roţi".

Mesajul organizatorilor este împărtăşit şi de cei care participat la paradă. Siguranţa depinde de felul în care se comportă fiecare în trafic.

Reporter: Când va exista pace între şoferi şi între motociclişti?

Motociclist: Pădure fără uscături nu există. Pacea depinde de toţi participanţii la trafic. Ideea este să ne respectăm între noi şi să avem grijă să ajungem în siguranţă acasă.

Pentru alţii, motocicleta înseamnă mai mult decât un hobby sau adrenalină.

"Este terapie emoţională, libertate, împlinire. Decât să mă duc la mall, mai bine mă dau cu motocicleta", a spus o motociclistă.

"Recomandăm acestor conducători pe două roţi să adapteze viteza de deplasare, să nu efectueze manevre care îi pot implica în evenimente nedorite şi să dea dovadă de politeţe în trafic", a precizat Cristian Andrieş de la Direcţia Rutieră a IGPR.

Anual, în România aproape 100 de motociclişti îşi pierd viaţa în accidente rutiere. Peste 75 la sută dintre evenimente au loc în oraşe.

Cristi Popovici

