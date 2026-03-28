Video România, la coada siguranţei rutiere. Câţi oameni mor în fiecare an pe drumurile din ţară

Şoselele din România sunt tot mai sigure, de la an la an. Educaţia şi noile drumuri de mare viteză cântăresc mult în siguranţa rutieră. Asta e vestea bună. Vestea proastă - mai avem mult de lucru comparativ cu alte ţări din europene.

de Florin Căruceru

la 28.03.2026 , 12:29

Să vedem datele. Anul trecut, la nivel european, am avut 43 de persoane decedate la milionul de locuitori. Doar în România. 68. Dacă facem un top, aflăm că România nu mai e ţara cu cele mai nesigure şosele. Am fost devansaţi de vecinii bulgari unde au fost înregistrare 71 de decese în accidente de circulaţie.

Să-i vedem pe campionii la siguranţă: ţările nordice sunt în continuare cele mai sigure din acest punct de vedere. Suedia şi Danemarca se află pe primele două locuri. 20, respectiv 23 de decese la milionul de locuitori.

Pentru că tot aflam zilele trecute că femeile conduc mai bine decât noi bărbații, avem şi confirmarea, acum. 77% dintre persoanele decedate în accidente rutiere sunt bărbați.

Articolul continuă după reclamă

În România, numărul femeilor care conduc este în continuă creștere. La finalul anului trecut erau peste 3,2 milioane de femei cu permis de conducere, în timp ce bărbații rămân majoritari, cu 5,4 milioane de permise.

Un studiu recent arată că, dincolo de această diferență, femeile au câteva atuuri importante: sunt mai prudente, respectă mai des regulile de circulație și sunt mai puțin agresive în trafic. Bărbații, în schimb, își pierd mai repede răbdarea la volan și devin impulsivi.

Florin Căruceru Like
siguranta rutier drumuri accidente
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi făcut plinul de când au crescut preţurile la combustibil?
Observator » Evenimente » România, la coada siguranţei rutiere. Câţi oameni mor în fiecare an pe drumurile din ţară
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.