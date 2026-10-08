Un bărbat din Arad vindea "lingouri de aur" pe internet. Din ce erau de fapt făcute

Un bărbat din judeţul Arad este acuzat că ar fi vândut online lingouri prezentate drept aur de 24 de carate, deşi acestea ar fi fost realizate din aliaje cu o valoare mult mai mică. Acesta este acuzat acum într-un dosar de înşelăciune, iar prejudiciul estimat este de aproximativ 5.000 de lei.

Perchezițiile au fost desfășurate joi, la diferite locații din județul Arad, de polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Lipova – Postul de Poliție Păuliș și ai Poliției Orașului Lipova, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova.

Potrivit anchetatorilor, persoana cercetată ar fi folosit o aplicație de anunțuri online pentru a pune în vânzare două lingouri, fiecare cântărind câte 5 grame. Acestea ar fi fost prezentate cumpărătorului drept lingouri din aur de 24K.

În realitate, susțin procurorii, lingourile ar fi fost confecționate din diverse aliaje, inclusiv cupru în combinație cu zinc, nichel și argint, ceea ce le-ar fi conferit o valoare economică mult mai mică decât cea pretinsă.

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Lingourile aveau marcă falsă

Anchetatorii susțin că bunurile erau ambalate și sigilate și aveau aplicată o marcă falsă, astfel încât să creeze aparența unor produse autentice.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, suspectul ar fi utilizat același cont în aplicația de vânzări online și câte o cartelă telefonică pentru fiecare tranzacție.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă. Printre acestea se află cinci lingouri inscripționate cu marca Valcambi Suisse, fiecare de câte 5 grame, despre care există suspiciunea că ar fi falsificate. De asemenea, au fost ridicate un telefon mobil și două cartele telefonice.

Față de persoana cercetată a fost emis un mandat de aducere, urmând ca ancheta să stabilească împrejurările în care au fost procurate, prezentate și comercializate lingourile.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.