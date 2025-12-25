Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un bărbat din Satu Mare s-a trezit de Crăciun cu o maşină în zidul casei: "Era să mor"

În prima zi de Crăciun, un localnic din Satu-Mare a trăit spaima vieţii. Dormea când o maşină s-a înfipt pur şi simplu în zidul casei, chiar în peretele dormitorului.

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 14:04

Şoferul, un bărbat de 50 de ani, a zburat la propriu de pe şosea, prin gardul casei. Martorii spun că era beat şi circula cu peste 160 de kilometri pe oră. Haideţi să vedem ce a lăsat în urmă şi revenim cu informaţii.

"De aici a venit omul cu 160, beat, acolo a zburat şi a zburat acolo sus direct în acasă. Acum gândiţi-vă, aici este dormitorul meu, acolo mi-e patul, deci am avut noroc. Dacă casa nu ar fi aşa tare din cărămidă, atunci cădea pe mine şi eu nu mai vorbeam cu dumneavoastră. Era să mor", povesteşte proprietarul.

Şoferul a scăpat cu viaţă, dar este în acest moment internat la spital, unde urmează să i se recolteze probe biologice pentru a vedea dacă, într-adevăr, se urcase băut la volan. Accidentul a fost surprins şi de o cameră de supraveghere. 

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

satu mare craciun accident
Înapoi la Homepage
Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Evenimente » Un bărbat din Satu Mare s-a trezit de Crăciun cu o maşină în zidul casei: "Era să mor"