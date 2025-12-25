În prima zi de Crăciun, un localnic din Satu-Mare a trăit spaima vieţii. Dormea când o maşină s-a înfipt pur şi simplu în zidul casei, chiar în peretele dormitorului.

Şoferul, un bărbat de 50 de ani, a zburat la propriu de pe şosea, prin gardul casei. Martorii spun că era beat şi circula cu peste 160 de kilometri pe oră. Haideţi să vedem ce a lăsat în urmă şi revenim cu informaţii.

"De aici a venit omul cu 160, beat, acolo a zburat şi a zburat acolo sus direct în acasă. Acum gândiţi-vă, aici este dormitorul meu, acolo mi-e patul, deci am avut noroc. Dacă casa nu ar fi aşa tare din cărămidă, atunci cădea pe mine şi eu nu mai vorbeam cu dumneavoastră. Era să mor", povesteşte proprietarul.

Şoferul a scăpat cu viaţă, dar este în acest moment internat la spital, unde urmează să i se recolteze probe biologice pentru a vedea dacă, într-adevăr, se urcase băut la volan. Accidentul a fost surprins şi de o cameră de supraveghere.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰