Un bărbat din Vrancea și-ar fi înjunghiat mortal fiul, după un conflict pe fondul consumului de alcool

Tragedie în localitatea Câmpineanca, județul Vrancea. Un bărbat a fost reținut de polițiști, luni seara, după ce și-ar fi înjunghiat mortal fiul de 38 de ani, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. În ciuda intervenției rapide a echipajelor SMURD, victima nu a putut fi salvată.

de Redactia Observator

la 11.11.2025 , 09:24
Potrivit poliţiştilor, pe fondul consumului de alcool, între tată şi fiu ar fi izbucnit un conflict spontan, în timpul căruia bărbatul în vârstă de 38 de ani ar fi fost înţepat în zona spatelui cu un obiect tăietor-înţepător, de către tatăl său, transmite Agerpres.

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje de poliţie şi un echipaj SMURD, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, victima a fost declarată decedată.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru omor în forma violenţei în familie.

Dosarul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, care continuă cercetările. 

