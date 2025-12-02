Antena Meniu Search
Tragedie pe un șantier din Vrancea: un bărbat a fost prins sub un mal de pământ în timp ce lucra la canalizare

Un bărbat de 54 de ani și-a pierdut viața marți dimineață, în localitatea Golești din județul Vrancea, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare, informează News.ro.

de Redactia Observator

la 02.12.2025 , 09:59
Tragedie pe un șantier din Vrancea: un bărbat a fost prins sub un mal de pământ în timp ce lucra la canalizare - Hepta

Potrivit ISU Vrancea, pompierii din cadrul Detaşamentului Focşani au intervenit de urgenţă în comuna Goleşti, după ce un bărbat a fost prins sub un mal de pământ în timpul unor lucrări la sistemul de canalizare. 

La faţa locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă şi spumă, modulul SMURD, autospeciala multirisc şi un buldoexcavator. 

Echipajele au reuşit să îl scoată pe bărbatul de 54 de ani, găsit în stare de inconştienţă.

Acesta a fost predat echipajului Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea, care a început manevrele de resuscitare. Din nefericire, medicii nu au mai putut salva viaţa bărbatului şi au declarat decesul.

Potrivit primelor informaţii, accidentul s-a produs în timpul lucrărilor la reţeaua de canalizare, când un mal de pământ s-a prăbuşit peste victimă. 

Autorităţile urmează să stabilească împrejurările exacte ale tragediei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vrancea golesti barbat decedat
Cine este Adi Vasile, noul prezentator Survivor, Faimoşi vs Războinici
Campionul României, lider Survivor. Adi Vasile este noul prezentator al celui mai dur test al supraviețuirii
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu "regina cripto"
Gemenele din trupa Indiggo, celebre în România acum 20 de ani, au fost arestate în SUA. Acuzațiile grave și scandalul uriaș provocat
Zonele din România în care zăpada a ajuns la doi metri. Există risc de avalanșă
