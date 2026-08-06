Un camion încărcat 6.000 de litri de hipoclorit s-a răsturnat în Timiş. Populaţia, evacuată pe o rază de 200 m

Alertă în Timiş, după ce un autocamion care transporta hipoclorit s-a răsturnat în localitatea Coşava. Din două dintre recipientele cu substanţă chimică s-au produs scurgeri minore, iar autorităţile au evacuat preventiv populaţia din zonă.

Mobilizare în Timiş după răsturnarea unui camion cu hipoclorit - ISU Timiş

Un autocamion care transporta 6.000 de litri de hipoclorit s-a răsturnat, joi, în afara carosabilului, în localitatea Coşava din judeţul Timiş, populaţia fiind evacuată pe o rază de 200 de metri, pentru siguranţă.

Potrivit ISU, nu sunt victime.

Soluţia de hipoclorit era transportată în şase recipiente de câte 1.000 de litri şi s-au înregistrat scurgeri minore de substanţă, prin capacele a două recipiente, a anunţat ISU Timiş.

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Echipaje de pompieri au intervenit pentru asigurarea măsurilor PSI specifice în urma accidentului rutier, la faţa locului ajungând o autospecială de primă intervenţie şi comandă din Făget, o ambulanţă SAJ cu medic, precum şi echipajul CBRN din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara.

Au fost decuplate bornele bateriei şi a fost izolată zona, fiind anunţată Garda de Mediu.