Un accident rutier grav s-a produs duminică în județul Bacău, după ce un autotren a ieșit de pe carosabil și a intrat într-o casă de locuit din comuna Filipești. Pompierii au intervenit de urgență la fața locului, iar din fericire, nicio persoană nu se afla în locuință în momentul impactului.

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău au intervenit de urgenţă, duminică, la un accident rutier produs în comuna Filipeşti, satul Onişcani, unde un autotren a intrat într-o casă de locuit.

"În aceste momente, pompierii militari din cadrul ISU Bacău intervin la un accident rutier în comuna Filipeşti, sat Onişcani, unde un autotren a intrat într-o casă de locuit. La faţa locului s-a deplasat o autospecială de stingere (ASAS), o autospecială de descarcerare din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău, precum şi o ambulanţă SAJ Bacău. La momentul producerii evenimentului nu se afla nicio persoană în locuinţă. În urma impactului, structura casei este afectată", a informat ISU Bacău.

La sosirea echipajelor de intervenţie s-a constatat că şoferul autotrenului se autoevacuase în siguranţă, potrivit informării.

În continuare, pompierii asigură măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, mai precizează sursa citată.

