Clipe de coşmar pe un drum naţional din Cluj. Un şofer de camion a fost la un pas să provoace o tragedie, după o depăşire extrem de riscantă, surprinsă de camera de bord a unui alt participant la trafic.

Incidentul s-a petrecut în comuna Iclod, pe un sector de drum cu o singură bandă pe sens. În imagini se vede cum camionul intră în depăşirea unui autobuz de transport persoane, deşi din sens opus se apropiau mai multe maşini.

Timp de câteva clipe, TIR-ul a ocupat parţial banda de mers. Impactul a fost evitat în ultimul moment de reacţia rapidă a şoferului de pe contrasens, care a încetinit şi a tras de volanul maşinii, ocolind impactul.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Faceţi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰