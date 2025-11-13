Antena Meniu Search
Video Un copil de doi ani a murit în timpul unei intervenții stomatologice. Anestezia i-ar fi fost fatală

Tragedie într-un cabinet stomatologic din România. Un copil de doar doi ani a murit după ce a intrat în stop cardio-respirator în timpul unei proceduri banale, pentru tratarea a două carii.

de Denisa Vladislav

la 13.11.2025 , 21:43
Potrivit părinților, intervenția ar fi început în jurul orei 17:00, cu o simplă anestezie locală. După aproximativ 30 de minute, micuțul ar fi intrat în stop cardio-respirator. Echipa medicală a început imediat manevrele de resuscitare, care au durat mai bine de o oră.

Resuscitat timp de două ore, dar fără șanse de supraviețuire

La fața locului a sosit și o ambulanță SMURD, iar medicii au continuat resuscitarea încă o oră, însă, în ciuda eforturilor depuse, copilul a fost declarat decedat la ora 20:15.

De două ori au reușit să îl scoată din stop cardiac, dar a reintrat ulterior.

Comunicatul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București

"La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani.

Echipajele medicale prezente au efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul minorei.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment."

Polițiștii au deschis o anchetă și fac cercetări la fața locului pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

