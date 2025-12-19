S-a dat alarma seara trecută la Penitenciarul Poarta Albă din Constanţa, după ce un deţinut în vârstă de 24 de ani a evadat de sub nasul celor care îl păzeau. Imediat, zona a fost împânzită de poliţişti şi jandarmi, care au pornit în căutarea fugarului şi au organizat mai multe filtre în oraş. După 7 ore, bărbatul a fost prins şi dus înapoi în arest.

Alerta s-a dat în jurul orei 18 şi 20 de minute. Deţinutul în vârstă de 24 de ani executa o pedeapsă de 4 ani şi 7 luni pentru tâlhărie. Se afla în regim semideschis şi i-a alarmat pe gardieni, susţinând că îi este rău şi are nevoie de un consult medical.

Pentru găsirea deţinutului au fost luate imediat măsuri urgente.

"Au fost dispuse măsuri specifice, respectiv blocarea căilor de acces pe posibile direcţii de deplasare, alarmarea personalului unităţii, trimiterea de echipe de căutare formate din personalul unităţii, precum şi cooperarea cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa", a explicat comisarul de poliţie penitenciară Nicoleta Bărăitaru.

Deţinutul evadat, găsit după 7 ore

Poliţiştii şi jandarmii, însoţiţi de câini de urmă, au format filtre la intrările în oraş. Fiecare maşină a fost verificată de agenţi, pentru a se asigura că individul nu se află în vreun autoturism. În paralel, au fost verificate gările, autogările şi zonele aglomerate.

După 7 ore de căutări, aproape de ora 1 şi jumătate dimineaţa, bărbatul a fost găsit şi dus înapoi în arest, la Penitenciarul Poarta Albă.

Planul de evadare eşuat i-ar putea aduce în plus chiar până la 3 ani de închisoare.

