Trotuare praf, străzi în valuri şi pline de gropi. Aşa arată multe dintre drumurile intens circulate ale Capitalei. Primarul ales Ciprian Ciucu promite reparaţiii, însă vrea să vadă mai întâi câţi bani are la dispoziţie în buget pentru acest lucru.

Intrarea în centrul istoric, zona preferată a turiştilor care ajung în Bucureşti. Poți demonta trotuarul cu mâna. Drept dovadă doar în această zonă au fost scoase 4, 5, 6, 7 plăci. Piatra cubică este şi ea aici mai mult pusă de formă.

Multe din trotuarele din centrul Capitalei, bucăţi

Multe din trotuarele din centrul Capitalei sunt făcute bucăţi. "Nu prea se face nimic. Eu nu sunt din Bucureşti dar de șase ani sunt aici şi nu am văzut o reparaţie. Şi aici pe Lipscani tot la fel, găuri, te împiedici, cazi. Nu se ocupă".

Jonathan şi Avi au venit din Israel şi au remarcat imediat problema. "Mă aşteptam la ceva diferit şi când am ajuns am văzut că nu este sigur. Mi se întâmplă când merg şi toate pietrele sunt diferite şi simt că o să cad. Am mare grijă, mi-e teamă. Nu mă simt în siguranţă aici. Este un loc frumos, dar trotuarul este foarte periculos pentru vârstnici, chiar şi pentru mine care sunt tânăr mi se pare foarte periculos".

Tot în centru, pe Bulevardul Carol, piatra cubică nu mai există nici pe tortuar, nici în staţiile de transport public. "Îngrozitor dar e de mult așa. De vreo trei ani, cred. N-a făcut nimeni nimic", spun localnicii. "Este de doi ani de zile aşa şi ne rupem picioarele. Nu avem cum să coborâm din maşini în condiţiile în care pietrele astea se dau peste cap. Uitaţi-vă trebuie să fiu neapărat în baston, pentru că mă impiedic și nu are cine să mă ridice".

Ciucu vrea să repare trotuarele şi bulevardele din centru

Semne rămân şi pe maşini. Din cauza gropilor, şoferii ajung din ce în ce mai des la service-uri auto. "Nu ne convine la niciunul să dăm în gropi dar n-avem încotro. Este oribil, este oribil ce este în Bucureşti efectiv. Am mașină, bag bani în ea încontinuu. Străzi foarte proaste, foarte multe gropi, denivelări nu mai vorbim, liniile de tramvai sunt sub orice critică. Guri de canalizare, eu pe partea asta, roata o am de rezervă că am spart o roată efectiv mergând pe stradă aşa".

Noul edil al Capitalei vrea să repare trotuarele şi bulevardele din centru. "Pe termen scurt trebuie să aducem cultura mentenanţei în acest oraş. Dacă ne uităm şi aici în jur, în centru, ţesutul urban este în degradare", a declarat Ciprian Ciucu. Viitoarele investiţii vor fi stabilite în 2026, în funcţie de proiectul de buget al municipalităţii.

