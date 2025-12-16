Terasele şi beach-barurile ar putea lipsi de vara viitoare de pe plajele din Constanţa. Proprietarii au primit ordin să le dărâme, după ce Ministerul Mediului a constatat că sunt ilegale. Investitorii aşteaptă acum noi ordine, dar ameninţă că sunt contra-cronometru. Dacă licitaţiile pentru noile construcţii nu vor fi făcute repede, turiştii vor găsi plajele pustii în sezonul estival.

Proprietarii de beach-bar-uri şi terase din Constanţa nu ştiu dacă vor mai putea servi clienţi de anul viitor.

"Administratorii celui mai mare sector de plajă din Constanţa, care are 2,7 hectare, au fost somaţi să dărâme beach-barul până cel târziu la începutul săptămânii viitoare. Investitorii spun că turiştii care vor veni vara viitoare aici nu vor avea cel mai probabil utilităţile şi facilităţile de care au nevoie în vacanţă", a transmis reporterul Observator Andreeea Filip.

"Noi aşteptăm o soluţie, o ordonanţă de urgenţă, orice se poate din partea guvernanţilor astfel încât să ne putem desfăşura activitatea în sezonul următor. Altfel, sezonul din 2026 va fi compromis", a declarat Dorin Ciubotaru, administrator plajă.

În lipsa unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), care reglementează cum se pot construi beach baruri, acestea sunt ilegale. Administraţia Apele Române trebuie să elaboreze normele de construire şi să facă noile licitaţii.

"Este în curtea autorităţilor să facă aceste lucruri şi suntem alături de dânşii pentru a porni cât mai repede şi în speranţa ca aceste caiete de sarcini vor fi Ok şi nu vor fi atacate, pentru că dacă vor fi atacate se va ajunge la suspendarea procedurilor", a spus Lucian Bâgia, administrator plajă.

Autorităţile promit proprietarilor de beach baruri că se vor mişca repede.

"Sunt convins că într-o perioadă foarte scurtă cei de la Mediu şi Apele Române, într-un dialog cu industria de pe litoral, vor găsi soluţiile astfel încât lucrurile să intre pe făgaşul normal. Chiar dacă veţi spune că nu e PUZ, sunt şi sectoare de plajă care au beach-baruri mult dimensionate faţă de documentaţia pe care au obţinut-o", susţine Laurenţiu Gîdei, secretar de stat în Ministerul Turismului.

Luna trecută au primit ordin de demolare şi beach-barurile din Năvodari.

