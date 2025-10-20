Caz îngrozitor într-o comună din judeţul Dolj. Un bărbat de 45 de ani şi-a ucis soţia, i-a aruncat trupul neînsufleţit într-o fântână după care s-a sinucis. Descoperirea şocantă a fost făcută de unul dintre copiii celor doi, un copil de numai de numai 13 ani.

Femeia de 39 de ani şi-a găsit sfârşitul sub ploaia de lovituri a bărbatului alături de care şi-a petrecut ultimii 24 de ani din viaţă şi cu care avea împreună trei copii. După ce a bătut-o până şi-a dat ultima suflare, bărbatul a aruncat trupul femeii într-o fântănă aflată la aproximativ un kilometru distanţă de casă, apoi s-a întors în locuinţă unde şi-a pus capăt zilelor.

După ce a omorât-o, bărbatul l-a sunat pe ginerele său în vârstă de 26 de ani căruia i-a spus că nu-şi găseşte soţia şi că vrea să-şi pună capăt zilelor. Tânărul l-a anunţat pe fiul cel mic al cuplului, în vârstă de 13 ani despre planurile bărbatului şi a sunat la 112. Copilul a fost cel care şi-a găsit tatăl spânzurat şi a sesizat şi dispariţia mamei.

"La fața locului s-a deplasat și un echipaj de ambulanță care a constatat decesul bărbatului, femeia fiind extrasă din fântână, din păcate decedată. Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă", spune Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

Femeia venise recent din străinătate, acolo unde muncea câteva luni pe an. Ipoteza conform căreia femeia îşi găsise un alt partener l-ar fi înfuriat pe bărbat, susţine sora victimei.

Sora victimei: Probabil gelozia, da. Probabil gelozia. Ea a sesizat organele de poliţie. Zici să se împece că aia, că aia.

Reporter: A mai fost bătută înainte?

Sora victimei: Da, da, da, asta ştie toată lumea.

"M-a sunat nepoata mea azi dimineaţă. Am rămas blocat. De la o gelozie au ajuns la...", povesteşte fratele bărbatului.

O anchetă va stabili exact cum au murit cei doi. Dacă varianta rudelor femeii este confirmată de anchetatori, acesta ar fi cel de-al 47-lea caz de femicid comis în România numai în acest an.

