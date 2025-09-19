Un fost fotbalist al CFR Cluj a decedat în SUA la doar 20 de ani. Familia strânge bani pentru a-l aduce acasă

Doliu în sportul românesc: un fost fotbalist de la CFR Cluj, în vârstă de doar 20 de ani, și-a pierdut viața în SUA. Ciprian Scrobotă, un tânăr fotbalist din Aiud care a evoluat la juniorii CFR Cluj, se afla în Statele Unite prin programul Work and Travel, relatează Antena Sport.

Fost fotbalist al CFR Cluj, mort în SUA. Familia strânge bani pentru a-l aduce acasă

Decesul acestuia a survenit în urma unui tragic accident, cu doar o zi înainte de revenirea în țară. Tristul anunț a fost făcut de Ilie Lazăr, cel care i-a fost antrenor.

De menționat este că familia lui Ciprian a pornit o strângere de fonduri pentru repatrierea sa.

Persoanele care doresc să ajute familia lui Ciprian Scrobotă o pot face printr-o donație, în contul IBAN: RO40BTRLRONCRT0559622201. Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru.

