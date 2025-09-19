Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un fost fotbalist al CFR Cluj a decedat în SUA la doar 20 de ani. Familia strânge bani pentru a-l aduce acasă

Doliu în sportul românesc: un fost fotbalist de la CFR Cluj, în vârstă de doar 20 de ani, și-a pierdut viața în SUA. Ciprian Scrobotă, un tânăr fotbalist din Aiud care a evoluat la juniorii CFR Cluj, se afla în Statele Unite prin programul Work and Travel, relatează Antena Sport.

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 17:17
Fost fotbalist al CFR Cluj, mort în SUA. Familia strânge bani pentru a-l aduce acasă - LPS Cluj

Decesul acestuia a survenit în urma unui tragic accident, cu doar o zi înainte de revenirea în țară. Tristul anunț a fost făcut de Ilie Lazăr, cel care i-a fost antrenor.

De menționat este că familia lui Ciprian a pornit o strângere de fonduri pentru repatrierea sa.

Persoanele care doresc să ajute familia lui Ciprian Scrobotă o pot face printr-o donație, în contul IBAN: RO40BTRLRONCRT0559622201. Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

fotbalist sua decedat repatriere
Înapoi la Homepage
Cristi Borcea revine lângă „marea dragoste” de dragul fiului lui: „Pentru el fac asta”
Cristi Borcea revine lângă „marea dragoste” de dragul fiului lui: „Pentru el fac asta”
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Ilie Bolojan face revoluție: vrea să închidă companiile de stat nerentabile. Ce se întâmplă cu angajații: ”Sunt doar niște fabrici de salarii”
Ilie Bolojan face revoluție: vrea să închidă companiile de stat nerentabile. Ce se întâmplă cu angajații: ”Sunt doar niște fabrici de salarii”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon?
Observator » Evenimente » Un fost fotbalist al CFR Cluj a decedat în SUA la doar 20 de ani. Familia strânge bani pentru a-l aduce acasă