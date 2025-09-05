Un băiat român de doar şase ani a devenit protagonistul unui scandal internaţional, după ce a fost luat din Bucureşti şi dus în Italia de propriul tată, fost soldat american. Mama acuză o răpire, în timp ce tatăl invocă o decizie judecătorească.

Potrivit presei italiene, totul s-a întâmplat vara trecută, într-o operaţiune pregătită ca la carte.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată pe bărbat cum îl ia pe copil în braţe şi fuge, în timp ce mama disperată aleargă după ei. Tatăl ar fi apelat la o agenţie de detectivi particulari.

Planul a inclus transportul băiatului cu maşina până în Bulgaria, de unde a fost urcat într-un avion privat şi dus în Italia, potrivit Corriere della Sera.

Articolul continuă după reclamă

Costurile întregii acţiuni s-ar fi ridicat la 40.000 de euro.

Mama susţine că a revenit în România împreună cu fiul din cauza dificultăţilor financiare. Femeia a spus că o instanţă din Italia stabilise iniţial ca băiatul să rămână în grija sa, în locuinţa familială, de unde ulterior a fost evacuată.

În schimb, tatăl invocă o altă hotărâre judecătorească, prin care custodia i-ar fi fost acordată exclusiv lui. Conform acestei decizii, mama ar fi avut dreptul doar la convorbiri video și la o întâlnire săptămânală cu copilul, supravegheată de asistenți sociali.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰